Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütü, Batı Avrupa’da toplumsal barışa ve düzene tehdit

Bakanlık, PKK yandaşlarının Belçika'daki Türk vatandaşlarına yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Mart'ta Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanlarının Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği, olaylarda can kaybı yaşanmadığı ve bazı vatandaşların yaralandığı" ifade edildi.

Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerin olay bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiği kaydedildi.

Belçika'daki Türk toplumunun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesinin engellendiği aktarılan açıklamada, saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkardı, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırdı. Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi. Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Belçika'da PKK provokasyonu! Türk vatandaşlar tepki gösterdi | Video

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.