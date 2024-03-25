Video Dünya Belçika'da PKK provokasyonu! Türk vatandaşlar tepki gösterdi | Video
Belçika'da PKK provokasyonu! Türk vatandaşlar tepki gösterdi | Video

Belçika'da PKK provokasyonu! Türk vatandaşlar tepki gösterdi | Video

25.03.2024 | 11:34

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi.

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