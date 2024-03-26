Belediyelerin paralarıyla parti içi tasfiyeleri yaptılar

CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün derinleşirken, skandalla ilgili hem muhalif medya mensupları hem de eski CHP'liler, parti yönetimini topa tuttu.Burada usule aykırı işlemler var. Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Akıl alır gibi değil. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?": Belediyenin maddi imkânları kullanılmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye edemezlerdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na zoom toplantılarıyla ihanet ettiler. Bu paralar belediye imkânlarıyla toplandı. Belediyeler bunu müteahhitlerden istemiş onlar da vermiştir. Belediye iş çözme karşılığı bu paraları iş insanlarından topladı.Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan Fatih Keleş, İSKİ'deki işleri takip eden kişi. Keleş şunu yapıyor. Mesela bir müteahhitin 500 bin TL alacağı var. Ona 'Alacağının yüzde 10'unu ver. Biz sana tüm paranı ödeyelim' diyorlar. Ruhsat işlerini de Fatih Keleş takip ediyor. Doğrudan davetiye usulü ihale verip müteahhitlerden yüzde 10 alan Fatih Keleş. O saydığı paralar da bu paralar. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eder. 'Kreş açtım' diyor ya... Şöyle yapıyor. Müteahhitlere 'İçerdeki hizmet değil, İstanbulluyu soymaktır."16 milyon için çalışıyorlar, bravo Ekrem!İl Binası 39 milyona alınıp bunun 15 milyonu elden teslim edildiyse bu para Genel Merkez'de ve İl Başkanlığı kasasında yok ise ve bağışlardan bu rakamlar toplanmadıysa bu paranın kaynağı nedir? İl Başkanlığı binasının alışverişinde İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın işi ne? Büro mobilyaları, bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalar ne kadar tutara hangi firmalara yaptırıldı? Hangi belediyelerden para aldımız?