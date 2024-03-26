F-16 paketinde sürpriz: “Öncelik yeni uçak alımı değil modernizasyonda”

MALİYET ANLAŞMA SAFHASINDA ORTAYA ÇIKACAK
Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın yetkililerce incelemeleri tamamladıktan sonra Türk ve ABD tarafı bir araya gelecek. Görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin ardından anlaşmanın sonuçlandırılacak ve takvim işlemeye başlayacak.
Fiyatlandırma ise liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Anlaşma safhasına geçilmesiyle toplam maliyet ortaya çıkacak. Öte yandan Ankara, üretim ve modernizasyonun Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifi de ABD makamlarına iletti.
TAKVİMİ ETKİLEYEBİLİR
F-16 tedarik sürecinin de 2028 yılına kadar tamamlanacağı değerlendirilirken; Türk F-16'larının ABD'den "uçarak" ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Öte yandan talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği kaydediliyor.