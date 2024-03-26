F-16 paketinde sürpriz: “Öncelik yeni uçak alımı değil modernizasyonda”

MALİYET ANLAŞMA SAFHASINDA ORTAYA ÇIKACAK



Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın yetkililerce incelemeleri tamamladıktan sonra Türk ve ABD tarafı bir araya gelecek. Görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin ardından anlaşmanın sonuçlandırılacak ve takvim işlemeye başlayacak.