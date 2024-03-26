Turgut Altınok’tan A Haber’de önemli açıklamalar: Ankara 5 yıl daha Yavaş’ı taşıyamaz

"5 YILDA MANSUR YAVAŞ'IN MAL VARLIĞI ARTTI"

Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz.Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı.Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Mansur Yavaş bu parayı nereden buldu.

YAVAŞ ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İ BATIRDI

Bu şehrin geleceğine yatırım yapmadı ama yatırım yaptım diyor sürekli bu yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'nın 288 milyar lirası yok. 3,5 milyar borcu varken şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum, Ankara'da borçlandığı kadar 16,5 milyarlık yatırım var mı? Tabiki yok. Ankaralıya 100 tane yüzü var bu 100 sözün 90 tanesini yerine getirmedi.Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık. Bu şirketler özel sektör olsaydı batmışlardı. Vatandaşın bile şirketinin emanet etmeyeceği bir adama Ankara gibi Başkent olan büyükşehir belediyesi edilemez. Başkent böyle bir başkanı hak etmiyor, 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez.

YAVAŞ'IN EKİBİ PKK'LI SİTELERE PARA VERİYOR

"PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar.

ANKARA KARANLIK BİR BAŞKENT OLDU

Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sürü tamir masrafları olduklarını ve yollardan dolayı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Kızılay'da taşlar kırılmış ve hizmet yapılmamış. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, Kızılay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlık bir başkent oldu."