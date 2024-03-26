Turgut Altınok'tan A Haber'de önemli açıklamalar!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın Ankara'da 25 milyon değerinde daire aldığını söyleyen Altınok, "Bu parayı nereden buldu?" diye sordu. Başkentte yaşanan ulaşım sorununa da değinen Altınok, "Ankara 5 yıl daha Yavaş'ı taşıyamaz." ifadesini kullandı.