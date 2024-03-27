Adresler belli oldu! Liderler nerede oy kullanacak?

Seçimde liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.
İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.
BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA, ÖZEL MANİSA'DA OY KULLANACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.
Liderler nerede oy kullanacak? | Video