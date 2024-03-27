Adresler belli oldu! Liderler nerede oy kullanacak?

BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA, ÖZEL MANİSA'DA OY KULLANACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

Liderler nerede oy kullanacak? | Video