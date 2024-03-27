Liderler nerede oy kullanacak? | Video

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, liderlerin nerede oy kullanacağı da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oy kullanırken MHP Lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'da sandığa gidecek.