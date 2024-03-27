Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'den skandal üstüne skandal! Bu kez de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret
Giriş Tarihi: 27.3.2024 20:58 Son Güncelleme: 27.3.2024 20:59

Özgür Özel'den skandal üstüne skandal! Bu kez de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "'Gençler darbe yapıyor' desinler ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken bir skandal daha yaşandı. Özgür Özel gerçekleştirdiği mitingde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef aldı, 'zibidi' diyerek açık açık hakaret etti.

Özgür Özel’den skandal üstüne skandal! Bu kez de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ne karşı koyan vatandaşlara hakaret

Her fırsatta terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan, Gezi Provokasyonunun başaktörleri Osman Kavala ve Can Atalay'a destek açıklamaları yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Milli İrade'ye saygısızlığını ve kinini bir kez daha açık biçimde gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret etti

"GENÇLER DARBE YAPIYOR DESİNLER TESLİM OLURUM"

Geçtiğimiz günlerde; "Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum" şeklinde skandal sözlere imza atan Özgür Özel bu kez de 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşları hedef aldı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KOYAN VATANDAŞLARA 'ZİBİDİ' DEDİ!

Özel, yaptığı mitingde, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Özel'den skandal üstüne skandal! Bu kez de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA