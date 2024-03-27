CHP lideri Özgür Özel 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "'Gençler darbe yapıyor' desinler ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken bir skandal daha yaşandı. Özgür Özel gerçekleştirdiği mitingde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef aldı, 'zibidi' diyerek açık açık hakaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
01:21
42:00
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar | Video 27.03.2024 | 16:22
01:42
00:59
İBB Başkan Adayı Kurum'dan deprem temalı yeni reklam filmi | Video 27.03.2024 | 12:55
01:48
Liderler nerede oy kullanacak? | Video 27.03.2024 | 10:34
00:37
15:15
49:32
Turgut Altınok'tan A Haber'de önemli açıklamalar! 26.03.2024 | 22:03
00:43
02:58
01:31
04:52
Burhanettin Duran | Yerel seçimlerde sandık başı etkisi 26.03.2024 | 16:38
04:44
Salih Tuna | Oğul Erbakan'ın yol ayrımı 26.03.2024 | 16:36
04:26
Mahmut Övür | "Ben Murat Kurum'u tatilde tanımadım" 26.03.2024 | 16:33
03:20
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rakibi Erdoğan 26.03.2024 | 16:27
00:35
34:55
Başkan Erdoğan'dan Aksaray mitinginde önemli açıklamalar | Video 26.03.2024 | 14:59
00:51
İstanbul'da "Narkoçelik-8" operasyonunda çatışma: 5 gözaltı | Video 26.03.2024 | 14:35