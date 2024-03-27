CHP lideri Özgür Özel 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı koyan vatandaşlara hakaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "'Gençler darbe yapıyor' desinler ben o darbeye teslim olurum" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken bir skandal daha yaşandı. Özgür Özel gerçekleştirdiği mitingde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşları hedef aldı, 'zibidi' diyerek açık açık hakaret etti.