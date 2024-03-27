Yöneticileri örgüt bağlantılı iki siteye Avrupa’dan milyonluk fonlar!

ABD ve AB ülkeleri Türkiye'de yapılan seçimlere her defasında dikkat kesiliyor. Seçim öncesi süreç sıkı takip ediliyor. Bu ülkeler sosyal medyada çıkan haberlerin kendilerine göre doğruluğunu ölçmek için "Doğruluk Payı" ve "Teyit.org" ile çalışıyorlar. Tıpkı 2023 genel seçimlerinde olduğu gibi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala ABD ve AB tarafından fonlanan platformlara gelen yurtdışı fonu şaşırttı. "Doğruluk Payı" ve "Teyit.org" 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yine ön plana çıktı.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER MERCEK ALTINDA

Türkiye'de yapılan seçimler için Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çatı şirketi ABD merkezli Meta, bu 31 Mart seçimlerinde de "Doğruluk Payı" ve "Teyit.org" ile çalışıyor. ABD merkezli Poynter Medya Enstitüsü de "Doğruluk Payı" ve "Teyit.org" ile yoluna devam ediyor. ABD kongresinin fonladığı Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Bill & Melinda Gates Vakfı ve George Soros'a ait Açık Toplum Vakıflarının desteklediği Poynter, birlikte çalıştığı platformların Uluslararası Doğrulama Ağı'na (IFCN) akredite olmasına şart koşuyor. "Doğruluk Payı" ve "Teyit.org" da IFCN'ye akredite durumda yer alıyor.