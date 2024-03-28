300 bin işçiye konut müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 300 bin işçinin kira öder gibi ev sahibi olması için OSB ile ortak çalışma başlattı. İmzalan protokolle birlikte başlayacak proje, sanayi alanlarına yakın bölgelerde işçiler için Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Gazi Konut, OSB ve sanayicilerin inşa edeceği konutlarla ihtiyaç giderilecek, yetişmiş insan gücü OSB bünyesinde kalarak verimlilik artacak, işte iç huzur güçlenmiş olacak. Proje kapsamında ayrıca günlük ulaşım için servis trafiği şehir merkezinden kaldırılarak ulaşım rahatlayacak. İnşa yapılacak arazilerin altyapı, su, yol ve ulaşım çalışmaları Gaziantep Büyükşehir ve OSB ortaklığında yapılacak. İşçilerin iş yerlerine yakın olacak konutların inşa edileceği arsaların kentsel tasarımları tamamlandı, mimari projeleri üretildi, imar çalışmalarında teknik aşamalarda sona gelindi.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "OSB'yi yeşil ve akıllı yapma gibi hedeflerimiz var. Bunun için iş dünyasının güven ve istikrar ortamında büyüme kapasitelerini arttırması gerekiyor. Şehir göç alıyor ve konut açığı ortaya çıkıyor. Konut açığının olduğu yerde kira fiyatlarının yükselmesini ev sahiplerinin inisiyatifine bırakamayız. Yapacağımız şey arz ve talebi dengelemek. Amacımız işçilerimizin kendi imkan ve fırsatlarıyla kira öder gibi konut sahibi olmalarını sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuda destek vereceğini belirtti. Burada en çok talep edilen şey ise konut oldu. Tek başına TOKİ'den beklemiyoruz. Gazi Konut olarak önce Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de ihtiyacı gidermeye çalıştık ama ihtiyaç o kadar büyük ki özellikle OSB'nin konut ihtiyacı konusunda bu protokol çok önemli. Biz de kendi bünyemizde kendi çalışmamızı yaptık. OSB etrafında konutları arttırdığımızda bu hem işçimizin konut sahibi olmasını, aile ekonomisini güçlendirmesini, iş yerinde verimliliğin arttıracak hem de ulaşım konusunda da rahatlama olacak. Çok fazla işçi servisimiz var ve çok fazla şehirde dolaşıyorlar. Bununla aynı zamanda çevre temizliği açısından da avantajımız olacak" dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de, "Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle hayal bile edemediğimiz birçok projeyi OSB olarak geliştirdik. Geçen yıl yaptığımız protokolde de Fırat Nehri'nden su getirme projesi ile ilgili bir çalışmaya imza atmıştık. Yaklaşık 300 bin işçinin konut sorununu çözmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'de çok büyük destek vererek sanayicilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın çalışma ortamının iyileşmesi ve gelişmesi için büyük bir projedir. Bu proje hayata geçirildiğinde birçok çalışanımız kısa sürede iş yerlerine gelecekler, uygun şartlarda ev sahibi olacaklar" diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, "Konut projesi için uzun zamandan beri OSB ile birlikte çalışmamız vardı. Sanayicilerimizle toplantılar yaptık. Bunun sonucunda uzun süredir devam eden çalışmamızın planlama yapılmasıyla ilgili konular sonuçlandı. Arazilerin her türlü altyapısını Büyükşehir Belediyesi ve OSB birlikte yapacak. Yol, su, kanal, ulaşım gibi ihtiyaçları biz çözeceğiz. Her şeyden önemlisi konut yapacağımız alanlar OSB'ye yakın olacak. OSB'de çalışan kardeşlerimizin işyerlerine ulaşmasını sağlayacak mesafede olacak evler. Hem OSB, hem belediye hem de OSB'de iş yeri olan sanayicilerimizin kendi çalışanlarına konut yapabileceği hızlı bir şekilde konut ihtiyacını çözeceğiz" dedi.