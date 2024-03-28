Haberler Gündem Haberleri CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!
Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:03 Son Güncelleme: 28.3.2024 11:00

CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen kayıt dışı para sayma skandalıyla ilgili soruşturma genişletildi. Bu kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye ifade vermeye gitti.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP’de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde kayıt dışı para skandalı patladı. Soruşturma genişletilirken daha önce görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül ifadeye çağırıldı. İkilinin "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrılmıştı.

ALİ KILIÇ DÜN İFADE VERDİ

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırılmıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dün ifadesini vermişti.

MUAMMER KESKİN İFADE VERİYOR
Bugün ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere savcılığa geldi.

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CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!
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