CHP’de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde kayıt dışı para skandalı patladı. Soruşturma genişletilirken daha önce görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül ifadeye çağırıldı. İkilinin "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrılmıştı.