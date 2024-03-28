CHP’de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede!

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde kayıt dışı para skandalı patladı. Soruşturma genişletilirken daha önce görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül ifadeye çağırıldı. İkilinin "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrılmıştı.
ALİ KILIÇ DÜN İFADE VERDİ
CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırılmıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dün ifadesini vermişti.