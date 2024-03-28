Video Haber CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede | Video
CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede | Video

CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede | Video

28.03.2024 | 14:09

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki isimler etrafında dönen kayıt dışı para sayma skandalıyla ilgili soruşturma genişletildi. Bu kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyeye ifade vermeye gitti.

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