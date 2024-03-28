CHP’li Rasim Yüksel’e siyasi ahlak çağrısı: Belediyenin imkanlarını kendi kampanyanız için kullanıyorsunuz

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde CHP'li Ergene Belediye Başkanı ve adayı Rasim Yüksel'in belediye imkânlarını kendi seçim kampanyası için kullanmasına AK Parti Ergene İlçe Başkanlığı'ndan tepki geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olan Yüksel'e etik ve ahlaki sorumluluk çağrısında bulunan AK Parti Ergene İlçe Başkanlığı sorular yöneltti.

"BELEDİYE İMKANLARIYLA SEÇİM KAMPANYASI YAPMAK HANGİ SİYASİ AHLAKA SIĞAR?"

AK Parti Ergene İlçe Başkanlığı, "Yerel yönetimlerin, belediye imkanlarını kendi seçim kampanyaları için kullanması, proje tanıtım toplantısını Belediye Düğün Salonu'nda yapması, Ergene halkına ait paralarla yapılan iftar programlarını proje tanıtım toplantısına çevirmesi, belediye personelinin saha çalışmalarında adayın yanında gezip promosyon dağıtması, belediye araçlarının seçim kampanyasında kullanılması hangi siyasi ahlaka sığmaktadır? Belediye kaynaklarının, tüm vatandaşların yararına eşit ve adil bir şekilde kullanılması gerekmez mi?" dedi.

"YAPTIĞINIZIN HELAL OLMADIĞI ORTADADIR"

İlçe başkanlığı açıklamanın devamında "Belediye personelinin, adeta bir siyasi parti çalışanı gibi seçim kampanyalarında görevlendirilmesi, promosyon dağıtımında kullanılması, ev ziyaretlerine götürülmesi, adaylık fotoğraf çekimlerine götürülmesi, seçim ofisi açılışlarına götürülmesi, promosyonların hazırlanması gibi süreçlerde kullanılması hangi ahlaki değerlerle izah edilebilir? Belediye personeline o tarihe ait izin kağıdı imzalatıp bu yaptıklarınızı yasal olarak suç olmaktan çıkartabilirsiniz ancak yaptığınızın helal olmadığı ortadadır. Bu durum, kamu görevlilerinin tarafsızlığını ve profesyonelliğini zedelemiyor mu?" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KAMPANYASINDA ÇALIŞMAYA ZORLAMAK HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

CHP'li Yüksel'in belediye personelinin işten çıkarılma tehdidine zorladığını iddia eden AK Parti Ergene İlçe Başkanlığı, "Belediye personelini, işten çıkarma tehdidiyle seçim çalışmalarına katılmaya zorlamak, personelin ekmek parası için baskıya boyun eğmek zorunda kalması, fotoğraf çekilmeye dahi belediye personeli ile gitmek ve çalışanları hür iradeleri haricinde evinin rızkı için, işinden atılma korkusu içinde seçim kampanyasında çalışmaya zorlamak hangi vicdana sığar? Bu tür uygulamalar, çalışanların özgür iradesine ve temel haklarına açık bir saldırı değil midir?" şeklinde sorular yöneltti.

CHP'Lİ BELEDİYE VAAD ETTİĞİ PROJELERİ YAPMADI

Açıklamada son olarak şunlara değinildi: "Belediye Başkan adayının, 2019 yılında vaat ettiği 59 projenin yapmadığı 51 tanesini örtbas etmek adına belediye kasasından market fişi dağıtması, un dağıtması, belediye kaynaklarının şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde kullanılması gerekmez mi? Son 60 gün içinde seçim yatırımı olarak yanınız da gezecek ve seçim kampanyasında çalışacak gönüllü bulamadığınız için belediye bünyesine EPSAN gibi belediye şirketleri ve taşeron şirketler üzerinden kaç personel aldınız? İşe yeni girişi yapılan personellerin deneme sürelerini 6 ay tutup 'seçim sonrası işten çıkartırım' diye plan mı yaptınız? Belediye personelimiz hiç endişe duymasın 1 Nisandan itibaren hiçbir çalışanımızın işine son verilmeyecektir. Ergene halkı, yerel yönetimlerden ve siyasi temsilcilerden şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etik yönetim beklemektedir. Biz, tüm siyasi aktörleri, belediye kaynaklarını ve yetkilerini, yalnızca belediye yararını gözeterek ve en yüksek etik standartlara uygun bir şekilde kullanmaya çağırıyoruz. Sayın Rasim Yüksel'den, bu sorularımıza detaylı ve tatmin edici yanıtlar vermesini talep ediyoruz."