Ekrem İmamoğlu- DEM Parti- Kandil anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Her detayı ayrı skandal

Türkiye yine bir kritik seçime gidiyor. Bu seçim döneminde de kirli pazarlıklar ve ittifaklar çok konuşuldu. Türk siyasetinin son dönemde en büyük skandallarına imza atan Ekrem İmamoğlu, Yerel Seçimlerde de yine başrolde yer aldı.

HER DETAYI SKANDAL: İMAMOĞLU-DEM-KANDİL İTTİFAKI

Yerel Seçimlerde CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "Kent Uzlaşısı" olarak tarif edilen ittifak Türk halkının büyük tepkisini çekti. Üstelik bu kirli pazarlıklarla ilgili gelen yeni detaylar ise şoke edecek cinsten.

Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti desteğini almak için hem terör örgütünün siyasi uzantısı ile hem de Avrupa'daki Kandil yöneticileri ile temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. DEM desteği için terör destekçileri ile görüşüldü. Yüklü miktarda paralar verilerek uzlaşıldı.

İTTİFAKLAR YAPILDI, PARALAR ÖDENDİ....

Peki Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve Kandil Anlaşması'nın detayları neler? Görüşmeleri kimler yaptı? Süreçte hangi isteklerde bulunuldu? Ödenen para ne kadar? Üstelik bu uzlaşı sürecinde İmamoğlu'nun Kürtlere ve DEM'lilere yönelik sinkaflı küfürlerinin sebebi neydi?

Bu skandalın ayrıntılarını X üzerinden Kuşçubaşı Eşref isimli hesap tek tek paylaştı.

İMAMOĞLU- DEM- KANDİL HATTI DEŞİFRE OLDU!

İşte madde madde o kirli pazarlık süreci:

Türkiye'deki seçimlere Avrupa ve Kandil'den müdahale. Tüm süreci adım adım isim isim deşifre edeceğiz. Önce kim kimdir onlara bakalım? Resul Emrah Şahan kimdir? Murat Ongun ile beraber tüm operasyonel işleri yöneten özellikle para konularını koordine eden kişi. Ekrem İmamoğlu'na en yakın ve ismi en az duyulan kişilerden biri. Yaptığı faaliyetlerden dolayı CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı yapıldı ve kesin kazanılacak bir yer olması hasebiyle de koruma kalkanı içine alındı.

KİRLİ PAZARLIĞIN MERKEZİNDEKİ İSİMLER

Şehmus Azad Barış kimdir? PKK terör örgütünün legal yöneticilerinden, HDP'nin Propaganda'dan Sorumlu Eş Genel Başkanı Yardımcısı, DEM Parti'nin Araştırma Sorumlusu. Mahir Polat kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun dar kadrosundan aynı zamanda Fatih Belediye Başkan adayı.

Aralık 2023'ün başında birkaç kere Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan özel toplantılar geçekleştirmiş. Bu görüşmelerde kim olduğu bilinmeyen ve Brüksel'de yaşayan birine kriptolu şekilde aktarılmış.

BOĞAZ MANZARALI OTELDE SAATLERCE GÖRÜŞTÜLER

Bu görüşmelerin ardından 8 Aralık 2023'te HDP'li yönetici Azad Barış ve Resul Emrah Şahan, Barbaros Bulvarı'nda Boğaz manzaralı bir otelde saatlerce görüşmüşler. İnkar etmesinler edemezler.

Görüşme sırasında ikili İstanbul seçimlerinde nasıl ortak hareket edebileceklerini detaylıca konuşmuşlar, ikisi de yazılı olarak her şeyi kendi taraflarına aktarmış. Görüşme sırasında Resul Emrah Şahan, Azad Barış'a yüklü miktarda Avro cinsinden bir para teslim etmiş. Bunu Şahan tarafı biliyor ama DEM Parti tarafının bu paradan haberi yok. Görüşmeden sonra Azad Barış, DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel'e tüm görüşmeyi detaylıca aktarmış. Tek bir kısım hariç. Aldığı yüklü miktarda para konusunda hiçbir cümle kurmamış.

DEM'İ İKNA PARASI!

Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Azad Barış ve Resul Emrah Şahan 10 Aralık 2023'te bu seferde Caddebostan'da bir araya gelmişler.

Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirmiş.

İSTANBUL'DAN KUZEY IRAK'A UZANAN İTTİFAK

Yine Azad Barış, DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüşmüş, Dicle Doğan da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüşmüş, görüşmeler uygulama üzerinden sesli şekilde yapılmış.

"BAŞKAN BEY İMAMOĞLU AVRUPA'YA GİDİP PAZARLIK YAPILSIN DEDİ"

Ne konuştukları bilinmiyor. Toplantıdan birkaç gün sonra Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat özel bir görüşme gerçekleştirmişler. Mahir Polat Resul Emrah Şahan'a "Başkan Bey bu konuda kararlı gerekirse Avrupa'ya gidilip pazarlık yapılsın" dediğini söylemiş.

KENT UZLAŞISI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Başkan Bey'den kasıt Ekrem İmamoğlu, Brüksel'de görüşülmesi planlanan kişiyse PKK'nın Avrupa Sorumlularından R K. 19 Aralık 2023'te Tayip Temel ve Azad Barış tekrar konuşmuşlar Tayip Temel o görüşmede İstanbul için ilk defa KENT UZLAŞISI kavramını kullanmış.

Ocak ayından Şubat ayının hemen başına kadar Resul Emrah Şahan ve Azad Barış defalarca yüz yüze 20'den fazla, özel yazışma uygulamaları aracılığı ile 100'den fazla kez görüşmeye devam etmişler, iki taraf da görüşmeleri kendi taraflarına detayları ile rapor etmişler.

BAŞKAN BEY'İN FİNANSMANIYLA AVRUPA'DA GÖRÜŞME

Bu görüşmelerden sonra Başkan Bey'in isteği ve finansmanı ile (Başkan Bey'den kasıt Ekrem İmamoğlu), DEM'li Tayyip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkı Saruhan Oruç, 04 Şubat 2024 tarihinde Brüksel'e gitmişler ve orada PKK'nın Avrupa Temsilcileriyle görüşmüşler.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ TALİMATI

Görüşmede Başak Demirtaş'ın adaylıktan çektirilmesi gerektiğine dair talimatı RK'dan almışlar aynı gün 20 milyon dolar değerindeki bitcoin RK'nın bildirdiği bir cüzdana aktarılmış, görüşmelerden anlaşılacağı bu paranın kaynağı Resul Emrah Şahan ancak bu rakamın içinde Azad Barış'a verilen nakit döviz dahil değil çünkü o para Azad Barış'ın ikna kabiliyetini artırmak için verilen motivasyon parası.

Brüksel'deki görüşmeler 8 Şubat'a kadar sürmüş. Görüşmeler sürerken Resul Emrah Şahan, 5-6 Şubat'ta Azad Barış ile Azad Barış da Tayip Temel ile 100'lerce kez görüşüyor. 6 Şubat'ta Brüksel'de RK'nın kararıyla Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine karar verilmiş.

"PARTİYİ BEN HALLETTİM AMA KANDİL..."

13 Şubat'ta Resul Emrah Şahan ve Azad Barış bir görüşme daha yapmışlar. Azad Barış, Resul Emrah Şahan'dan çok fazla maddi ve siyasi istekte bulunmuş ve kriz çıkmış.

Resul Emrah Şahan bu istekleri çok bulduğunu Azad Barış'a iletmiş Azad Barış "Partiyi ben halletim ama ÖNDERLİĞİN AVRUPA AYAĞI (Kandil'in Avrupa Uzantısı) bu konuda net." demiş. Bunun üzerine görüşme bitmiş.

MURAT ONGUN'LA HIZLI GÖRÜŞME

Resul Emrah Şahan, hızlı bir şekilde Mahir Polat ve Murat Ongun ile görüşmüş. Dikkat ederseniz Ekrem İmamoğlu ile direkt temas hiçbir şekilde yok.

İMAMOĞLU'NDAN KÜRTLERE DE DEM'E DE KÜFÜR

Mahir Polat birkaç saat sonra Resul Emrah Şahan'a akşam saatlerinde dönüş yapmış "Başkan bey analı avratlı küfür etti, Kürtlerin de HDP'nin de Önderliğin de a… s…m" diye sinirlendi. Ancak sonrasında "Ne istiyorlarsa tamam deyin kendi aranızda organize edin bu işi bitirin seçimden sonra İSPARK dahil her yerden ayaklarını keseceğim görürler onlar ama şimdilik ne istiyorlarsa tamam deyin"! dediğini aktarmış.

ESENYURT MUTABAKATINA VARILDI

Sonrasında 15 Şubat 2024'te Azad Barış ve Resul Emrah Şahan yüz yüze görüşmüşler. Görüşmede Esenyurt üzerinde mutabakata varmışlar Azad Barış "Önderlik Ahmet Özer konusunda net" diye söylemiş.

"PARA ÇOK AMA BAŞKAN BEY HALLEDECEK"

Ardından Brüksel'de verilen paranın (20 milyon doların) 4 katı kadar paranın (80 milyon dolar) daha aktarılmasını istemiş. Resul Emrah Şahan bunun çok büyük bir para olduğunu ancak Başkan Beyin "halledilecek" dediğini söylemiş, ardından meclis üyeleri hakkında detaylı olarak görüşmüşler sonrasında da son olarak seçim sonrası bir genel sekreter yardımcısının da DEM'li olması gerektiğini Azad Barış belirtmiş ve yeni bir kriz çıkmış.

Resul Emrah Şahan bunun söylenmediğini yeni bir şart olduğunu belirtmiş ve konuşması gerektiğini iletmiş. Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile süreci konuşmuş.

"BAŞKAN BEY YİNE AĞZINI BOZDU"

Mahir Polat,Resul Emrah Şahan'a bir süre sonra dönüş yapmış "Emrah, Başkan bey yine ağzını bozdu da neyse tamam dedi ama sana söyleyeyim Başkan bunları seçimden sonra ana avrat... hiçbir sözünü tutmayacak. Şişli Belediyesi konusunda da konuş zemin hazırla alternatif olsun."demiş.

Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ile görüşmesinin sonrası Kalamış Marina'da bulunan bir oteldeki odaya dönmüş ve genel sekreter yardımcılığı için de "Tamam" demiş.

100 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KANDİL'E AKTARILMIŞ

İhanet görüşmelerinin birçok kısmını sizlerle paylaştım. Bu Türkiye demokrasisine Brüksel ve Kandil'in müdahalesi değil de nedir? En önemlisi 100 milyon dolardan fazla para hangi kaynaklardan ÖNDERLİĞE yani Kandil'e aktarılmıştır? Bu kimin parasıdır?