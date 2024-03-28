İBB Başkan Adayı Kurum: Size söz; İstanbul’umuzu asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

"MURAT KURUM BAŞKAN'IM NEREDE BİR AFET VARSA ORADA OLDU VE ESERLER ORTAYA KOYDU, SORUNLAR ÇÖZDÜ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Murat Kurum'un ardından Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur programında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda İstanbul'a gerekli yatırımların yapılmadığını vurgulayan Yılmaz, "İstanbul bir dünya şehri. İstanbul tüm Türkiye'nin özeti. Anadolu'nun, Trakya'nın İstanbul medeniyetimizin şehri. Bu aziz şehre hizmet etmek bir onurdur. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı olmak bir onurdur. Ama siz İstanbul'u bırakıp başka hayaller peşinde koşarsanız, belediyeyi şan-şöhret için, kendi reklamınız için kullanırsanız, bu halka hizmet edilsin diye gönderilen kaynakları başka amaçlar için kullanırsanız gerçek belediyecilik yapmış olmazsınız. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimde olduğu dönemde 100 liralık kaynağımız varsa, bunun 55 lirası yatırımlara ayrılmış, İstanbul'un geleceği için harcanmış. Peki son 3-4 yıldır ne olmuş? İstatistikler, rakamlar ortada. Bu pay yüzde 38'e düşmüş. 100 liralık bir gelir varsa sadece 38 lirası yatırıma ayrılmış, geriye kalan başka amaçlarda kullanılmış. Tam 17 puan İstanbul'a yatırımlarda düşüş olmuş. Murat Kurum Başkamız ise şunu söylüyor; 'İstanbul'un sorunları var, afete karşı hazırlanması lazım, risklerinin azaltılması lazım. Bunun için yatırım lazım, dönüşlüm lazım, dirençli bir İstanbul'u geleceğe hazırlamamız lazım. Bunu da laf olsun diye söylemiyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Murat Kurum Başkan'ımızın yaptığı işler ortada, bizler de buna şahidiz. 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu ve eserler ortaya koydu. Sorunlar çözdü. Ben uzun yılladır Murat Başkan'ımızı tanıyorum. Sonuç odaklı bir arkadaşımız olduğunu gördüm ve buna şahitlik ederim. İşine odaklanan, sorunlara odaklanan ve bunları çözmek için her türlü yolu, yöntemi deneyen, kullanan bir başkanımız. Özellikle afetlere İstanbul hazırlanmasında, risklerin azaltılmasında Murat Başkan'ımız ekibiyle birlikte çok şeyler yapacak. Bunun hazırlığını da yapmış durumda, planını programını yapmış durumda. Son 5 yılda rakamlar ortada; ulaşımda geriye gitmiş İstanbul. Birçok alanda olduğu gibi, ulaşımda da geriye gitmiş. Trafikte insanların geçirdiği süre uzamış, gerekli yatırımlar yapılmadığı için. Şimdi Murat Kurum Başkan'ımız; 'tüneller açacağım, kavşaklar yapacağım, raylı sistem yapacağım ve bunlarla İstanbullunun trafikte geçirdiği süreyi çok daha düşük seviyeye çekeceğim' diyor." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, STK temsilcileri, muhtarlar eşlik etti.