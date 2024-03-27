Murat Kurum’dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

"ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 70'İ DEPREM BÖLGELERİNDE"

Anketler de bilim insanları da İstanbul'da olası deprem riskini ortaya koyuyorlar. Ülke nüfusunun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Gerçekten büyük acılar yaşadık. O acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bilinçli olmalıyız, şehrimizi, ülkemizi depreme hazır hale getirmek zorundayız. Vatandaşımızın korkusunu gidermek asli görevimiz. Bu mesele milli güvenlik ve gelecek meselesi. Bazen herşey yapabilirsiniz, en güzel şeylere sahip olabilirsiniz ama deprem olduğunda hiçbir şeyin kıymeti yok. Herşeyiniz yok olabilir. Bunun örneklerini sayısız gördüm.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Ailenizi kaybedeceksiniz, şehriniz yıkılacak ve bunu bile bile de çözüm ortaya koymayacaksınız. Şu an İBB yönetiminin yaptığı budur. En azından elinden gelen gayreti gösterirsin. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı harcayarak milleti kandıramazsın. Samimi isen bu konuda mücadele edersin. Vatandaşımıza maalesef verilen vaatler gerçekleşmemiş. 100 bin konut dönüştüreceğiz denmiş. 5 bin 489 konut yapılmış. Bu kadar mı? Hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz lazım. Deprem hazırlığı, afetin yönetim süreci, yarın olursa ne olacak Allah göstermesin! Afete hazırlık süreci diğeri de kentsel dönüşümü dediğimiz kalıcı çözüm. Esenler'de 60 bin konut. Mimarisi, yeşil alanı, sosyal donatısıyla akıllı şehir uygulaması ilk defa yapıldı. Bunu yaptık vatandaşımıza teslim ettik. Aynı şey Zeytinburnu'nda var. Kartal'da bir bina kendiliğinden çökmüştü. Etrafında 1500 konutun dönüşümü yapıldı. Gaziosmanpaşa'da 7 bin konut yapmışız. Ferah mahallesinde konutlarımız bitmiş, vatandaşlarımız huzurla oturuyor. Bakın örneklerden bahsediyorum, vaat değil. Tozkoparan'da ne eylemler yaptılar. Gidin bir vatandaşımız desin ki 'Burada rantsal dönüşüm yapıldı' desin. Herkes dua ediyor. İstanbul'un hakkı bu. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi bunu daha da güçlü şekilde yapacağız. 650 bin konutu dönüştüreceğiz. Bilim insanlarının tespiti bu. Burada 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Her yıl 60 bin konut.

"5 YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRÜP BİTİRECEĞİZ"

İstanbul'un gücü her yere yeter. Şimdi 300 bin konutu yarısı bizden yarısı büyükşehirden kampanyasını yapacağız. Vatandaşımızın plan ve projeleriyle ilgili sorunları var. İlçelerde ofisler kuracağız. Aynı binaları, otoparkıyla, orada asansörüyle, yeni yönetmeliklere uygun şekilde 700 bin hibe, 700 bin kredi desteği 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 5 yılda 300 bin konutu dönüştürüp bitireceğiz.