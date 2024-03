Murat Kurum’dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

"GÜVENLİ ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ"

2034'te 1004 kilometreye çıkaracağız. Her ilçeye metroyu götüreceğiz. Metrobüste İstanbullular her gün çile çekiyor. Bu hattı yaparsak metrobüs de rahat çalışacak. Metrobüsü Silivri'ye kadar götüreceğiz. Silivri'den Tuzla'ya kadar vatandaşımız her hizmeti eşit bir şekilde alsın istiyoruz. Şehrin çeperleri de gelişsin. Orada da o imkanlar olsun istiyoruz. Motor yolları yapacağız. 670 bin motosiklet kullanıcısı var bu şehirde. Vatandaşlarımıza güvenli erişimi sağlayacağız. İki yakaya iki tünel projemiz var. 122 km. tünel yapacağız. Vatandaşlarımız tünellerde yolculuk yapabilecekler. Beşiktaş-Beylikdüzü 23 dakikada vatandaşımız seyahat edecek. Beşiktaş'tan Küçükçekmece'ye 13 dakikada gidecek. Üsküdar'dan Kavacık'a 9 dakikada gidecek. Bugün 1 saatten önce gidemezsiniz. Kendileri uçuyorlar vatandaşa bir çözüm ortaya koymuyorlar. Vatandaşımız 5 yıl aynı şeyi dinlemekten yoruldu. Kilyos'tan başlayıp Sarıyer, Çayırbaşı, Ayazağa, Cendere, Armutlu, Levazım Dolmabahçe'ye bağlayacağız. Kağıthane'den Bayrampaşa'ya. İlk 5 yılda bitireceğiz. İlk 5 yılda Göztepe-Bostancı arasını bağlayacağız. İkinci 5 yılda Güngören, Esenler, Bahçelievler olimpiyat yolu olacak. Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece'ye kadar üçüncü bir alternatif yolu kazandıracağız. Harem'den Çubuklu'ya kadar vatandaşımız Beylerbeyi Küçuksu üzerinden seyahat yapabilecekler. Vatandaşımız Kadıköy'den girecek hemen sahile Bostancı'ya ulaşabilecek. Dolmabahçe'den girecek Kilyos'a ulaşacak. Bisiklet kullanacağız. Bisiklet İstanbul'da ulaşım aracı haline getirmemiz lazım. Emisyonları düşüreceksek eğer. Bisiklet yolları yapacağız. Tüm dünya nasıl yapmışsa aynısını yapacağız. Bisiklet yolunu cazip bir ulaşım haline getireceğiz. Gençlerimiz, vatandaşlarımız bisikletle yolculuk yapacaklar.

"OTOPARK ÜCRETLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

İstanbul'da otopark da ciddi sorun. Gereksiz bir araç trafiği oluşturuyor. Park et devam et projesini otoparkı da yaparak bugünkü sıkıntıyı ortadan kaldırmamız lazım. İspark neden zarar eder anlamıyorum. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Otopark ücretlerinde İstanbul'da 1 Nisan sabahı yüzde 25 indirim yapacağız. Otopark, navigasyon, taksi uygulamasında İstanbul çatısı altında vatandaşlarımız bu hizmeti alacak. Bu şehirin gündeminden taksi problemi çıkacak.

"MERKEZİ TAKSİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMEMİZ LAZIM"

Ukome'ye getirdikleri talep; İBB kendisi taksi işletmek istiyor. Kanun buna müsaade etmiyor. Ukome bu talebi nasıl karşılayacak? Niye siz taksicilik yapmak istersiniz? Açın ihalesini, yeni taksi plakası verin. Siz sistemi kontrol edin. Nitekim sonrasında demişler ki 'yeni hatlar açıldı, o hatlarda dolmuş ihtiyacı yok, bu dolmuşları 8+1 taksiye çevirelim' demişler. Ukome bunu olumlu karşılamış. Şimdi 8+1 taksicilerimiz de mutsuz. Sistem işlemiyor. Esnafı ötekileştirerek bu sorunu çözemezsiniz. Biz merkezi taksi uygulamasını hayata geçirmemiz lazım. Şu an 20 bin taksi var. Tam anlamıyla İstanbul'a hizmet veriyor mu? Kimin ne yaptığını bilen yönetim yok. Tek merkezden sistemi yönet. Taksi sürücüsü yolcumu almıyorsa ceza işlet. Sistem kurarsınız, taksiciyle oturursunuz. Vatandaşın talebini biliyorsunuz. Bir kural koyarsınız, herkes uyar. Uymuyorsa gereğini yaparsınız. Sistem kurmazsanız 40 binle de bunu çözemeyeceksiniz. Mesele sistemin çözümü adına sizin uğraş vermeniz. Biz bunu tek çatı altına alacağız. Kimseyi ötekileştirmeden. İstanbul taksisi marka olacak. Bunu 6 ay sonra göreceksiniz. O sistemi kuralına göre herkes oynayacak. Tek merkezden şeffaf bir şekilde ihale yöntemiyle taksi plakasını artıracağız. Ödül cezayı devreye sokacağız. Vatandaşımız hizmetin kalitesiyle ilgili taksiciye, belediyeye söylemesi gerekeni söyleyecek. Taksici sizi almadıysa eğer gerekirse onu trafikten men edeceğiz. Seçime gidiyorum, bu ifadeyi kullanmamam lazım değil mi, evet men edeceğiz. Önüne gelen herkes taksicilik yapmayacak. Eğitimden geçecek, gerekirse yabancı dil bilecek. Bir turist İstanbul'da 1 gün daha fazla kalsın. Gidip ülkesinde İstanbul taksisini anlatmasın.

"İKİ YAKAYA 50 BİN KAPASİTELİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ KURACAĞIZ"

Sokak hayvanı da aynı. Problem var. Probleme çözüm adına irade yok. Her konunun göbeğine gideceğiz, sorunun tespitini yapıp, çözüm önerisini yapacağız. Vatandaşımız, hayvanseverlerimizle oturup karar alacağız. 39 ilçeye hayvan bakım merkezlerini 6 ayda yapacağız. İki yakaya 50 bin kapasiteli hayvan bakım merkezi kuracağız. Aşılama, kısırlaştırma, tedavi hizmetlerini yapacağız. Sokakta huzur olacak.

"7 GÜN 24 SAAT ÜCRETSİZ KREŞLERİMİZ OLACAK"

Her kesime projeler açıkladık. Mevcut sosyal yardımlar devam edeceği gibi kalıcı ve sürdürülebilir sosyal yardımları yapacağız. 100 bin kadın girişimcimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bu destekle birlikte girişimci istihdama katkı sağlayacak. Kadın istihdamı artacak. Hem İBB'de artacak. El emeklerini kuracağımız sistemde pazarlamalarına destek sağlayacağız. 0-6 yaş çocuklarımız ücretsiz toplu taşımdan faydalanacak. 7 gün 24 saat ücretsiz kreşlerimiz olacak. İBB ile birlike bakıcı hizmetleri vereceğiz. Kadın kıraathaneleri kuracağız. İlkokul öğrencilerine beslenme desteği vereceğiz. Temizlik, güvenlik ve yemek işlerini okullarda İBB karşılayacak.

"GENÇLERE 10 BİN LİRA BURS VERECEĞİZ"

İstanbul'da okumak külfet olmayacak, değerli olacak. Gençlere 10 bin lira burs vereceğiz. Gençlerimize mevcut tarifeler üzerinden yüzde 40 indirim yapacağız. Ofisler açacağız. Paylaşımlı ofislerde işlerini kuracağız. Girişimcilik Merkezi'ni İstanbul'a kazandıracağız. Orada 1000 genç, 1500 yavrumuz eğitim alacak. Gençlerimiz İstanbul'un merkezinde bu hizmetleri alacaklar. Diğer firmalarla birlikte ürünlerine ilişkin desteklerini bulacaklar. Orada çocuk üniversitesi olacak. Dene yap atölyelerinde projelerini geliştirecekler. Burada akıl ve zeka oyunlarının oynandığı yerler olacak. Yeni Baykarlar, Bayraktarlar çıkacak. Yeni Alper Gezeravcılar çıkacak. Burası teknoloji üretim üssü olsun istiyoruz. Bir taraftan ekonomi ve sanayiye yön vermemiz lazım. Gençlerimiz İSMEK'lerimizde yazılım destekleri alacaklar. Burada atölyelerde o deneylerini yapacaklar. Gençlerin İstanbul'unda spor, sanat, kültürle iç içe, kıraathane, kütüphanede huzurla çalışacaklar. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Yeni evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. İlk mecliste bunun kararını alacağız. Gençlerimiz okurken çalışabilecekler. Turizmle iç içe olacaklar. Hem öğrenecekler hem de hayatı öğrenecekler.

"HAKSIZ YERE HİÇBİR KARDEŞİMİZİ İŞTEN ATMAYACAĞIZ"

Bizim bir sürü arkadaşımızı işten attılar. 23 bin arkadaşımızı işten attılar. Haksız yere atılan tüm kardeşlerimizi 1 Nisan sabahı göreve başlatacağız. Hiçbir şekilde haksız yere hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. 2019'da 'kimseyi çıkarmayacağız' dediler. Bu sözlerini de tutmadılar. Tüm İstanbullularla üretip çalışmak istiyoruz. Mesele biz değil mesele İstanbul. Tüm kesimlerimizle iç içe olacağımız, ev ekonomisinin büyüdüğü İstanbul olacak. Engelli kardeşlerimize engelsiz İstanbul vaat ediyoruz. Özel eğitim kampüsleri kuracağız, engelsiz yaşam merkezleri kuracağız. Büyüklerimize her ay ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin 600 lira İstanbul kartlarına yükleyeceğiz. Yaşlı bakım merkezleri kuracağız. Sağlık hizmetini dijital takip edeceğiz. 75 yaş üstü vatandaşlarımızın anlık takibini yapacağız. Temizlik, bakım ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. İlgimiz, alakamız, tecrübemiz, birikimimizle İstanbullularla çok güzel iletişim kuracağız. Beni makamımda oturup farklı gündemler peşinde koşarken görmeyecekler. Hep sokakta olacağım. İstanbul'da sokakta huzurun, güvenin geleceği bir İstanbul hayal ediyoruz.