Saime Bucaklıoğlu ulaşım projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Bucaklıoğlu, Narlıdere-Güzelbahçe arasında hafif raylı ulaşım sisteminin yapılacağını ve toplu ulaşımda hızlı ve kesintisiz araçlarla ulaşımın sağlanacağını belirtti. Ayrıca, bozuk ve kullanım ömrünü tamamlamış yolların yenileneceğini vurgulayarak, Üçkuyular-Bostanlı-Konak iskelelerine yaz-kış kesintisiz seferler düzenleneceğini ve modern duraklar ile araç şarj istasyonlarının yapılacağını ifade etti.

Özellikle okul bölgelerinde yaya üst geçitlerinin yapılmasının önemine değinen Bucaklıoğlu, Güzelbahçe sahil yolunda trafik akışını düzenlemek için 24,5 metrelik yol tamamlanacağı sözünü verdi. Bucaklıoğlu, "Güzelbahçe'nin ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu projelerle Güzelbahçe'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek ve ulaşım konusunda çağdaş bir altyapı oluşturacağız." dedi.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu, halka daha iyi hizmet sunmak ve Güzelbahçe'nin geleceğini inşa etmek için çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.