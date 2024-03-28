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Giriş Tarihi: 28.3.2024 14:51

Saime Bucaklıoğlu ulaşım projelerini açıkladı

Güzelbahçe'nin geleceğini şekillendirmek ve vatandaşlarına daha modern ve erişilebilir bir ulaşım ağı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, seçim kampanyası kapsamında önemli ulaşım projelerini açıkladı.

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Saime Bucaklıoğlu ulaşım projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Bucaklıoğlu, Narlıdere-Güzelbahçe arasında hafif raylı ulaşım sisteminin yapılacağını ve toplu ulaşımda hızlı ve kesintisiz araçlarla ulaşımın sağlanacağını belirtti. Ayrıca, bozuk ve kullanım ömrünü tamamlamış yolların yenileneceğini vurgulayarak, Üçkuyular-Bostanlı-Konak iskelelerine yaz-kış kesintisiz seferler düzenleneceğini ve modern duraklar ile araç şarj istasyonlarının yapılacağını ifade etti.

Özellikle okul bölgelerinde yaya üst geçitlerinin yapılmasının önemine değinen Bucaklıoğlu, Güzelbahçe sahil yolunda trafik akışını düzenlemek için 24,5 metrelik yol tamamlanacağı sözünü verdi. Bucaklıoğlu, "Güzelbahçe'nin ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu projelerle Güzelbahçe'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek ve ulaşım konusunda çağdaş bir altyapı oluşturacağız." dedi.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu, halka daha iyi hizmet sunmak ve Güzelbahçe'nin geleceğini inşa etmek için çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Saime Bucaklıoğlu ulaşım projelerini açıkladı
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