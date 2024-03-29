CHP’nin sabotaj siyasetine rağmen başardık

umhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nin önünde düzenlenen mitingde ise yaklaşık 80 bin kişiye hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:Hayatta birçok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız. Ben milletimin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum.Son il mitingimi, finali Kocaeli'nde yapıyoruz. 2 aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik. Gittiğimiz yerde gördüğümüz manzara şudur. Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz.Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, hangi partiye gönül verirsek verelim deprem sorununu beka sorunu olarak görmek zorundayız. Sadece kendimiz için değil, evlatlarımız için, gelecek nesiller için yapmalıyız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca gündemimizin ilk sırasında depreme hazırlık olması bizim için önemlidir. Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Deprem kapımızı aniden çalmadan, hazırlıklarımızı tamamlayacağız.Her seçim öncesi petrol buluyorlar diye bizimle alay edenler Gabar'daki üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyor. Togg'dan beşinci nesil KAAN'a, şehir hastanelerinden yollara kadar aynı durumla karşılaşıyoruz. Biz ne yaptıysak, CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak, bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık.