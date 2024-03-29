MHP Afyon’da tüm kadroları ile zafere koşuyor

MHP'nin merkezde, tüm ilçe ve beldelerde güçlü adaylarla, emin adımlarla zafere koştuğuna vurgu yapan MHP yönetimi, milli iradenin milliyetçi iradeyi Afyonkarahisar'ın her köşesinde hakim kılacağına dikkat çekti.

ZAFER ÇOK YAKIN

MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Ahmet Kahveci ve Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt ortak yaptıkları açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine günler kala sahada birlik, beraberlik ve hoşgörü düsturu ile seçim çalışması yürüttüklerini belirterek, "Afyonkarahisar merkez ilçe ve beldelerde tüm kadrolarımız ile seçime hazırız, zafere koşuyoruz" mesajı verdiler. Seçime hazırlık sürecini değerlendiren MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'ın tüm Türkiye'de milliyetçi ve vatansever tutumuyla bilindiğine dikkat çekerek İl Başkanlığı koordinesinde tüm kadroların seçime büyük bir özveri ve adanmışlıkla hazırlandığını ve zaferin çok yakın olduğunu vurguladı.

AFYONKARAHİSAR, İRADESİNİ MİLLİYETÇİLİKTEN YANA KULLANACAKTIR

Afyonkarahisar'a yakışacak belediye başkanının Sezer Küçükkurt olduğunu söyleyen Milletvekili Taytak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Afyonkarahisar'ımızın şanlı tarihine ve kültürel mirasına yakışacak, tüm değerlerine sahip çıkacak bir belediye başkanı olacağına inandığım Sezer Küçükkurt ve tüm ilçe ve beldelerimizde belediye başkanlığına aday olan dava arkadaşlarımız hemşehrilerimizin desteğiyle sandıktan birinci çıkacaktır. İnanıyorum ki bu kadim memleket, en doğru kararı verecek ve iradesini MHP çatısı altında, milliyetçilik hamuruyla yoğrulmuş adaylarımızdan yana kullanacaktır. Hemşehrilerimizin teveccühü gösteriyor ki MHP Afyonkarahisar'da zafere koşuyor."

1 NİSAN'DA MERKEZ İLÇE VE BELDELERDE MİLLİYETÇİ İRADE HAKİM KILINMIŞ OLACAKTIR

Milli irade gücünün Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Taytak, açıklamasına şöyle devam etti: "Bizler milliyetçiyiz deyip ocağımıza kor düşürenlerle beraber yürüyenlerden değiliz. Bizler davasını satıp yolundan dönenlerden de değiliz. Bizler, bize miras kalan kutlu davamıza sonuna kadar sahip çıkan ve çıkacak olan gerçek vatanseverleriz. Tüm kadrolarımızla gece gündüz demeden çalıştığımız bu süreçte gördük ki aziz milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarına sonsuz güvenmekte, teveccüh göstermektedir. 1 Nisan sabahı Allah'ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle merkez ilçe ve beldelerde milliyetçi irade hakim kılınmış olacaktır."

AFYONKARAHİSAR GERÇEK HİZMETİ 1 NİSAN'DAN SONRA GÖRECEK

MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci de açıklamasında seçim sürecinin büyük bir coşku ve yoğun bir tempo ile geçtiğini anlatarak şöyle konuştu, "Milliyetçi Hareket Partisi adayları sağdan soldan toplama, rica minnet gösterilen adaylar değil ülkücü hareketin içinde yetişmiş, vatan millet sevdalısı insanlar. Halkımız da bunun bilincinde ki başta Afyonkarahisar merkez olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde adaylarımıza olan güven tam. Biz bu süreç boyunca gördük ki, bu memlekette milli iradenin tercihi MHP adayları olacak. Afyonkarahisarlı hemşehrilerim devşirme siyaset yapanlara inat;vatana, memlekete hizmet etmeyi ibadet sayanlarla yola devam edecek. Afyonkarahisar gerçek hizmeti 1 Nisan'dan sonra görecek. Kandırma, oyalama, bezdirme, yok sayma politikası son bulacak.Partimiz emin adımlarla zafere koşuyor."

MHP'NİN TÜM ADAYLARI BU GÖREVİN KUTSİYET VE AĞIRLIĞININ FARKINDADIR

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, adaylık süreci boyunca kendisine duyulan güvenin bir çığ gibi büyüdüğünü belirterek bu teveccühe layık olmak adına bu memlekete hizmette sınır tanımayacağını, daima bir üst hedefe odaklanacağını söyledi. Küçükkurt, açıklamasına şöyle devam etti, "Ben Afyonkarahisar'ın bağrında yetişmiş, bu memleketin kültürüyle büyümüş biri olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevini kendime bir borç bilirim. Ne mutlu ki MHP çatısı altında, inandığım değerler ışığında güzel memleketime hizmet için aday gösterildim. Ortak akıl ve birleştirici bir üslupla, hemşehrilerimizin de teveccühü ile bu kutlu yolda yürümeye hazırım. Bu şehir için daima en güzelini düşlemeye, düşlerimi de şahsi menfaatlerimden sıyrılmış, memleket menfaati ışığında gerçeğe dönüştürmeye hazırım. İnanıyorum ki tüm ilçe ve beldelerdeki aday arkadaşlarım da aynı azim ve kararlılıkla bu görevin üstesinden geleceklerdir. MHP'nin tüm adayları bu görevin kutsiyet ve ağırlığının farkındadır. Sayın Vekilimiz Mehmet Taytak ve İl Başkanımız Ahmet Kahveci'nin de desteğiyle kutlu zaferimiz yakındır."

BİZLER BU MEMLEKETİN EDEP VE AHLAK HAMURUYLA YOĞRULMUŞ EVLATLARIYIZ

MHP'nin merkez ilçe ve beldelerde sandıklardan birinci çıkacağına olan inancını dile getiren Küçükkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Bu memleketin artık gerçek hizmete, adanmışlığa, özveriye ihtiyacı var. Şimdiye kadar taviz verilen her şey bu memleketin eksi hanesine yazıldı. Afyonkarahisar'ımız artık hak ettiği konuma kavuşacak, tüm ilçe ve beldelerde belediyeler emin ellere teslim edilecek. Milliyetçi iradenin hakim kılındığı her yerde öncelik memleket, öncelik millet olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler bu memleketin edep ve ahlak hamuruyla yoğrulmuş evlatlarıyız. Verilen emaneti de başımızın üstünde taşımaya kararlıyız. MHP'nin zafere koşan ayak seslerini duymaktayız."