Ayaydın, “Altyapıyla işe başlayacağım”

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, Pina Yarımadası'nda bir otelde düzenlenen programda, sezon öncesi son hazırlıkları yapan otel çalışanlarıyla bir araya geldi. Aydın Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde ilk işinin Muğla ve ilçelerindeki altyapı sorununu hızlı şekilde düzeltmek olacağını söyledi.

Muğla için 75 proje hazırladıklarını belirten Ayaydın, "80 gündür sahadayım. Muğla Menteşe başta olmak üzere bütün ilçeleri en az 5-6 kez dolaştım. Muğla çok geniş bir alana yayılmış ilimiz. Hem turizm hem de tarım ve madencilik sektörünün yer aldığı ilimiz. Ama Muğla deyince akla ilk turizm geliyor. Ben başkan seçildiğim andan itibaren altyapıyla işe başlayacağım. Hiçbir ilçemizde altyapı yapılmamış" dedi.

Aydın Ayaydın, mevcut yerel yönetimin turizme dolayısıyla ülke ekonomisine ihanet ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü, "Bodrum'da turizm sektörü emekçilerimizle bir araya geldik. MUSKİ'nin o güzelim Yalıkavak Küdür koyuna kanalizasyonları boca ettiği görüntüleri izlemişler. Hepsi dehşet içinde. Hem insan sağlığı açısından endişeliler hem de bölgede turizmin baltalanıyor olmasından dolayı tedirginler. 'Bu görüntüleri izleyen bırakın yabancı turisti, yerli turist bile buralara bir daha gelir mi' diye soruyorlar haklı olarak. Ben de diyorum ki Muğla cekete oy vermeye devam ederse, yarınlarımıza çocuklarımıza, torunlarımıza, Muğla'mıza haksızlık etmiş olacağız. Bakın o örnek tek değil. Sadece Bodrum'da MUSKİ'nin 32 farklı noktada benzer bir sorumsuzluk içinde olduğu, pis suları denize verdiği belirlendi. Tahlil raporları çıktıkça gerekli hukuki işlemler başlatılacak. Ayrı hat çekip kanalizasyonları denize verenlerin utanmadan 'Burası Muğla yok öyle yağma' demelerinden gerçekten çok sıkıldım. Hemşehrilerim onlara gereken cevabı, pazar günü verecekler. Bu tembelliklerinin, bu vurdumduymazlıklarının faturasını ödeyecekler."