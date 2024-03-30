Trabzon’a Karadeniz manzaralı eser yakışır

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren denize sıfır şehir hastanesinde kaba inşaat biti. İnşaatının yüzde 33'ü tamamlanan hastanede, deprem izolatörlerinde de sona gelindi. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "İnşaat çalışmaları 7/24 esasına göre sürüyor. Bölgemize hizmet verebilecek tam teşekküllü hastanemiz 2025 yılı şubat ayında tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacak" dedi. Kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak olan hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar da yer alacak.