Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok sandık başında oyunu kullandı

Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı | Video

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.

Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.