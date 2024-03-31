Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok oyunu kullandı | Video
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'da oyunu kullandı. Turgut Altınok, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sağ duyu mesajı vererek, "Vatandaşımızın oyuna iradesine saygı duymalıyız" dedi.
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