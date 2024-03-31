DEM Parti kutlamalarında terör kampını andıran görüntüler! Terörist başı Öcalan’ın posterlerini açtılar...

Kesin olmayan sonuçlara göre Diyarbakır'da seçimi DEM Parti adayı Serra Bucak kazandı. Seçim sonuçlarının ardından DEM Partililer sokağa döküldü. Kutlamalar sırasında skandal anlar yaşandı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri dalgalandırıldı.
DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA KAZANDI
Diyarbakır'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, DEM Parti seçimi önde tamamladı. DEM Parti adayı Serra Bucak'ı destekleyenler sokağa indi ve kutlamalara başladı.
Diyarbakır'da skandal görüntüler! DEM Parti kutlamalarında terörist başı Öcalan posterleri açıldı | Video