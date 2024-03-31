DEM’den ’Seçim’ itirafı! Danış Beştaş’tan ’İmamoğlu’ mesajı: Bu oylar benimdir demesin!

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbul'da CHP ve DEM Parti işbirliği sandık sonuçlarına da net biçimde yansıdı. DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada hem itirafta bulundu hem de İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

Danış Beştaş, DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmak için oylarını CHP'ye kanalize ettiğinin mesajını verdi ve "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin" dedi.