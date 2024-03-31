Özgür Özel, DEM Parti’ye arka çıktı! Skandal sözler: Silahlı kuvvetler personeli bu işe alet edildi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDALA DESTEK!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gizli ittifak ortağını yalnız bırakmadı ve DEM Partili isimlerin kirli iftirasına destek verdi. Özel, "Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Silahlı kuvvetlerin bir kısım personeli bu işe alet edildi." diyerek kirli provokasyona arka çıktı.

Özel, şu skandal ifadeleri kullanarak DEM Parti'ye destek verdi:

"Seçimde bizim başarı elde etmiş olmamız, bu seçimin hakkaniyetli bir seçim olduğunu ispatlamaz. Zira Doğu ve Güneydoğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçim sonucunun değiştirilmeye çalışılması daha önce o seçmenlerin seçtiği belediyelere kayyum atanması kadar kötü bir girişimdir.