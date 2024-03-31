Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Hatay seçim sonuçları belli oldu! İşte kıran kırana geçen yarışın galibi
Giriş Tarihi: 1.4.2024 03:03 Son Güncelleme: 1.4.2024 03:05

SON DAKİKA | Hatay seçim sonuçları belli oldu! İşte kıran kırana geçen yarışın galibi

Türkiye 81 ilde sandık başına giderek yerel yöneticilerini belirledi. 6 Şubat depremlerinin en yıkıcı olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'da seçim kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Son ana kadar iki adayın yarıştığı seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'li Lütfü Savaş ise ikinci oldu.

SON DAKİKA | Hatay seçim sonuçları belli oldu! İşte kıran kırana geçen yarışın galibi

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Sandıkların kapanması ve oyların sayılması ile birlikte seçim sonuçları da netleşti. Seçimin en kritik illerinden olan Hatay'da seçim kıran kırana geçti.

MEHMET ÖNTÜRK SEÇİMİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'li Lütfü Savaş'ın ikinci olduğu seçmde Yeniden Refah'ın adayı Nuri Parlak üçüncü Gökhan Zan ise dördüncü oldu.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITLIĞI İLE BİLİNİYORDU

6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan kentlerin başında gelen Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki almıştı. Gittiği çoğu yerde protesto ile karşılaşan Lütfü Savaş kentsel dönüşüm karşıtlığı ile de biliniyordu.

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SON DAKİKA | Hatay seçim sonuçları belli oldu! İşte kıran kırana geçen yarışın galibi
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