’Süper Vali’nin oğlu Belediye Başkanı oldu: Vatandaşlar o ilimizde görevi verdi...

Tokat'ta bir ilk yaşanarak, resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den belediye başkanı oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

"TOKAT'TA TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ!"

Burada vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu şunları söyledi:

"Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki, teşekkür ediyoruz. Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'a bir bahar iklimi geldi. Tokat'a bir uyum iklimi geldi."