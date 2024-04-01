En genç başkanlar Düzce ve Karabük’ten

Yerel seçimlerin en genç başkanları Düzce ve Karabük'ten seçildi. 32 yaşındaki Selami Savaş Düzce'nin Yığılca ilçesinde 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya ise Karabük'te AK Parti'den belediye başkanı seçildi.Düzce'nin Yığılca İlçesinde, 2 bin 432 seçmenden 2 bin 289'u sandık başına gitti. 61 oy ise geçersiz sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli 2 bin 228 oyun 732'sini alan AK Parti Belediye Başkan Adayı, 32 yaşındaki Selami Savaş ipi göğüsledi. Yeniden Refah Partisi Adayı Muzaffer Yiğit 546 oy, MHP Adayı Ramazan Muhterem Baltacı 529 oy, CHP Adayı Önder Atasoy 86 oy, İYİ Parti Adayı Semra Çamlı 39 oy, Saadet Partisi Adayı Musa Ergin ise 8 oy alabildi.Yüzde 32.88 oranında oy ile en yakın rakibine yüzde 7'lik fark atan Savaş, aynı zamanda Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu.Seçim sonuçlarının netleşmesi ile tebrikleri kabul eden Savaş, kendisine destek veren hemşerilerine teşekkür etti.Öte yandan CHP Milletvekili Talih Özcan, geçen Aralık ayında partisinin adayını tanıtırken, Yığılcalıları gerici ve yobaz olarak gördüğünü söylemişti. Yığılcalılar da CHP'ye sadece 86 oy vererek, cezasını kesti.AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti. 5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, "Başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz" dedi.