Şanlıurfa’da skandal görüntüler! AK Parti’ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. 48 milyonu aşkın oy kullanıldı. Öte yandan Şanlıurfa'dan skandal görüntüler geldi. Halfeti ilçesinde AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulalarının torbalarla saklandığı ortaya çıktı. Oy pusulalarının bir kısmı ise yakılmaya çalışılırken bulundu.

AK PARTİ MÜHÜRLÜ OY PUSULARI GİZLENDİ VE YAKILDI

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, AK Partiye mühür basılmış oy pusulalarının yakıldığı ortaya çıktı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde pusulaların hala yanmakta olduğu görülürken, Özmüş köyünde kaydedilen bir başka görüntüde ise oy sayımının bitmesine rağmen AK Parti'ye verilmiş oy pusulaların sayılmayarak saklandığı görüldü.

DEM PARTİ KAZANDI AMA...

Saat 19.59'da kayda alınan görüntüler sonrası YSK'nın ilçedeki seçimle ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Öte yandan Halfeti'de DEM Partisi adayı Mehmet Karayılan yüzde 39.5, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 35, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Arslan ise yüzde 21 oy aldı.