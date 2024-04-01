Video Haber Şanlıurfa'da skandal görüntüler! AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı
Şanlıurfa'da skandal görüntüler! AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı

Şanlıurfa'da skandal görüntüler! AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı

01.04.2024 | 19:52

31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Seçimlerle ilgili Şanlıurfa'dan gelen görüntüler ise skandalı gözler önüne serdi. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulalarının yakıldığı görüntüleri paylaştı. Ayrıca bir kısım oy pusulasının ise sayılmayarak torbalarda saklandığı da ortaya çıktı.

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