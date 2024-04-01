Şanlıurfa'da skandal görüntüler! AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulaları yakıldı
31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Seçimlerle ilgili Şanlıurfa'dan gelen görüntüler ise skandalı gözler önüne serdi. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AK Parti'ye mühür basılmış oy pusulalarının yakıldığı görüntüleri paylaştı. Ayrıca bir kısım oy pusulasının ise sayılmayarak torbalarda saklandığı da ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
03:08
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 01.04.2024 | 16:27
03:50
Kerem Alkin | Geleneksel ve Yeni 'Koridor Savaşları' 01.04.2024 | 16:25
02:30
Hilal Kaplan | Olanda hayır vardır 01.04.2024 | 16:21
02:54
Seçim sonrası AK Parti'de ilk MYK toplanıyor 01.04.2024 | 15:13
00:23
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.04.2024 | 13:13
01:08
02:54
23:17
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti 01.04.2024 | 01:01
00:19
02:15
03:50
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video 31.03.2024 | 17:47
02:23
Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı | Video 31.03.2024 | 17:31
01:52
İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımı başladı | Video 31.03.2024 | 17:20
03:13
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu | Video 31.03.2024 | 17:08
02:28
02:52
Oy sayımı başladı! YSK Başkanı'ndan önemli açıklamalar | Video 31.03.2024 | 17:09
03:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar’da kullandı | Video 31.03.2024 | 16:11
00:10
Selçuk Bayraktar oyunu kullandı | Video 31.03.2024 | 16:14