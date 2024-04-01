Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçime katılım oranı yüzde 78.11

Son dakika haberleri: YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
Ahmet Yener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24 belediye kazandı.
Seçime katılım oranı yüzde 78.11. Seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonlandırılmıştır. Seçimde emeği geçen personellerimize, sandık görevlilerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, siyasi partilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."