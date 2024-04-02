AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Toplantıda sadece seçim sonuçlarını değerlendirildiğini belirten Ömer Çelik, verilen mesajın bütün boyutlarıyla ele alınacağını ifade etti.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
Tek gündem seçim sonuçlarının değerlendirilmesi. Verilen mesajı bütün boyutlarıyla ele alacağız.
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar