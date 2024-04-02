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Giriş Tarihi: 2.4.2024 17:03 Son Güncelleme: 2.4.2024 17:09

AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Toplantıda sadece seçim sonuçlarını değerlendirildiğini belirten Ömer Çelik, verilen mesajın bütün boyutlarıyla ele alınacağını ifade etti.

AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Tek gündem seçim sonuçlarının değerlendirilmesi. Verilen mesajı bütün boyutlarıyla ele alacağız.

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AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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