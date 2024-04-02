Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gitti. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 600 farkla seçimi önde tamamladı. Seçimlerin CHP'li aday lehine sonuçlanmasının ardından AK Parti seçimlerde geçersiz sayılan yaklaşık 7 bin oy nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.

PERSONELİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜNÜ TEHDİT ETTİ

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazın ardından bugün CHP'li aday Hakan Bahçetepe'nin belediye binasına yanına bir grup partiliyi de alarak baskın düzenlediği ortaya çıktı. CHP'li Bahçetepe'nin düzenlediği baskınla ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek personellerden çeşitli evraklar istediği öğrenildi.

CHP'li belediye başkan adayı Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni bastı: AK Partili Çağrıcı'ya saldırı

Bahçetepe, mali işlerde görevli olan Tahsin Uysal ile görüştüğü sırada kendisinin henüz mazbatasını almadığından başkan seçilmediği belirtilmesi üzerine önce personelleri daha sonra da Mali Hizmetler Müdürü'nü tehdit etti. Belediyede gezinmeye devam eden CHP'li Bahçetepe ve bir grup CHP'li, Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı'nın kendilerine belediyede ne işleri olduğu sorulduğunda da yeni bir tartışma çıkarttı.

ÇAĞRICI'YA SALDIRIP TELEFONUNU ÇALDILAR

Yaşanan tartışmanın ardından usulsüz olarak belediye binasını basan Bahçetepe ve adamları, yaşananları kayda alan Ali Çağrıcı'ya da saldırdı. Skandal saldırı esnasında ise telefonu ile kayıt almaya çalışan Çağrıcı'nın telefonunu alan kalabalık grubun telefonu çalarak kaçtığı öğrenildi. Başkan yardımcısı Çağrıcı'nın kendini savunmaya çalıştığı ancak kalabalık ekibin saldırısına da uğradığı belirtildi.

Ali Çağrıcı darp edilen Müdür

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Çağrıcı'nın savcılığa da giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde CHP Adayı Hakan Bahçetepe'nin, telefonun Furkan Ongül isimli kişide olduğunu belirttiği ve oy toplama merkezinde teslim edeceğini belirtmesi üzerine telefonun teslim alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Ongül hakkında tehdit, hakaret ve yağma suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

baskın yapan CHP belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe