CHP’li belediye başkan adayı Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni bastı: AK Partili Çağrıcı'ya saldırı 02.04.2024 | 23:57 Yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Gaziosmanpaşa’da henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi’nin az bir farkla önde olduğu seçim sonucuna, AK Parti İlçe Başkanlığı itiraz ederek oyların tekrar sayılmasını talep etti. Bunun üzerine aynı gün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe yanındaki adamlarıyla birlikte Gaziosmanpaşa belediyesini bastı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakan Bahçetepe, yanındaki adamlarla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek adeta hesap sordu.

ÖNCE SALDIRDILAR: SONRA TELEFONUNU GASP ETTİLER!

Yaptığının doğru olmadığını, henüz Mazbatasını almadığını hatırlatıp kendisine anlatmaya çalışan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı'ya yanındaki adamlarla beraber önce saldırdılar ardından da cep telefonunu gasp ettiler.

DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

AK Parti Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı darp raporu alarak şikayetçi oldu. CHP'li adayın oyların tekrar sayılması için AK Parti'nin başvurduğu günde bu baskını yapmasıysa dikkat çekti.