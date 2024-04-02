Enerjiye huzura güvene oy

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllardır süren terör olaylarından en çok zararı gören illerin başında yer alan Şırnak ve Hakkâri'de son dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamı sandığa da yansıdı. AK Parti Hakkâri'de oyunu artırdı. Dağlarında çıkan petrolle Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şırnak'ta ise sandıktan DEM Parti'ye kırmızı kart çıktı.AK Parti adayı İsmet Ölmez, Hakkâri'de oyları, geçen yerel seçime göre yaklaşık 14 puan artırdı. Ölmez'in seçim öncesi vaatlerinin kentte karşılık bulduğu yorumları yapıldı. Hakkâri'nin, Irak sınırına sıfır noktada yer alan ve terörden temizlenen Çukurca ile İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçeleri, Büyükçiftlik, Durankaya ve Esendere beldeleri yeniden tercihini AK Parti'den yana kullandı.Hakkâri gibi terör olaylarından dolayı büyük acıların yaşandığı hendek olayları nedeniyle 6 mahallesi tamamen yıkılan Şırnak'ta halk tercihini AK Parti belediyeciliğinden yana kullandı. Gabar Dağı'ndan çıkan petrolün yanı sıra, halihazırda petrol keşiflerinin yapıldığı Şırnak, Türkiye'de enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bölgede sandıktan DEM Parti'ye kırmızı kart gösteren sürpriz kent oldu.AK Parti adayı Mehmet Yarka, rakibine yaklaşık 7 puan fark attı. AK Parti, dağlarında huzur ve güvenin sağlandığı petrol arama çalışmalarının sürdüğü Kato Dağı'nın yer aldığı Beytüşşebap ile Uludere ilçesinde de kazandı.