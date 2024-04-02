Google ’Gizli Sekme’ aramalarımızı da kaydetmiş! Herkes tazminat davası açabilir! Uzman isimden devlet yetkililerine çağrı

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 'Gizli Sekme' üzerinden yapılan aramaları kaydetti. Milyarlarca insanın en mahrem bilgileri kayıt altına alınırken, Google ile davacılar arasında anlaşma sağlandı. 5 milyar dolar karşılığındaki anlaşmaya göre; Google elindeki tüm verileri silecek, tazminat davası açılmayacak. Ancak bireysel tazminat başvurularında bulunulabilecek.
PROF.DR ALİ MURAT KIRIK: SİLECEĞİNDEN EMİN OLAMAYIZ
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Murat Kırık, Google'ın küresel ölçekte bir tarayıcı olduğuna dikkat çekerek, verilerin hangi amaçla elde tutulduğunun iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi.
Kırık, "Verileri silme kararından bahsediliyor. Google'ın verileri sileceğinden nasıl emin olabiliriz? Sildin mi, yedekledin mi ya da herhangi bir yere depoladın mı? Bu sorulara yanıt aramak lazım." dedi.
"SİYASİ MANİPÜLASYONLAR İÇİN BİLE KULLANILABİLİR"
Kırık, 'Gizli Sekme' üzerinden yapılan aramaların kaydedilme amacını farklı bir pencere açarak değerlendirdi, "İnsanlar, 'gizli' kelimesine güvenerek kendisi ile ilgili en mahrem bilgileri paylaştı ve aradı. Sen bunları kaydettin. Bunları neden kaydettiğine dair aklıma şu sorular geliyor. Yapay zekayı geliştirmek için kaydedilmiş olabilir. İnsanlar 'gizli' kelimesine güvenerek aramalarını genelde gizli sekmesinden yapıyordu. Oraya bir yoğunlaşma vardı. Yapay zeka tam istenilen seviyede değil. Hala doğru yanıtları tam veremiyor. Yine insanların neleri beğendiği, neleri sevdiği, nelere inandığına dair verileri elinde tutarak siyasi manipülasyonlara girişilebilir. Bu veriler, insanları yönlendirmek için oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.
"MAHREM BİLGİLERİMİZDEN ALGORİTMAYI BİÇİMLENDİREBİLİR"
Kırık, Google'ın skandal uygulaması ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:
Google, küresel ölçekte en çok veriyi elinde bulunduran teknoloji şirketlerinin başında geliyor. Gizli sekmedeki aramaları ve yönelimleri kullanarak algoritmasını biçimlendirebilir.
"MAHREMİMİZ KAYBOLDU, TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR"
Kırık, dünyanın her ülkesinde yaşayan insanın bireysel tazminat davası açma hakkına sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de de vatandaşların mağduriyetleri karşılığında Google'a dava açabileceğini belirtti. Kırık, sosyal medya yasasına vurgu yaptı, "4 yıl önce hazırlanan yasa artık tam olarak bugünkü koşulları karşılayamıyor. Bu yasanın acil revize edilmesi lazım. İnternet ve yapay zeka çok hızlı gelişti. Buna ayak uydurabilecek bir yapıya evrilmesi gerekiyor." dedi.
"GOOGLE, ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM BİZE ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"
Google'ın dünya üzerinde Kanada, İrlanda ve Avrupa ülkelerinde uyguladıklarını Türkiye'de uygulamadığına dikkat çeken Kırık, "Üzülerek söylüyorum bize çifte standart uyguluyorlar. İrlanda'da, Kanada'da yasalardan çok çekiniyorlar. Bu nedenle orada aldıkları radikal kararları, Türkiye'de aldıklarını göremiyoruz." diye konuştu.
AV.İBRAHİM GÜLLÜ: DEVLET HAREKETE GEÇMELİ
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Google'ın veri ihlalinin Türkiye'de vatandaşların mahremiyetine zarar verdiğini belirterek, her vatandaşın dava açma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Güllü, dava açarken vatandaşların ispat etmekte zorlanabileceğini vurgulyarak devletin bu konuda adımlar atması gerektiğini belirtti.
Güllü, "Kullanıcılar açısından ise kişisel verilerin gizliliğinin ihlali nedeniyle tazminat davası açılması imkanı ortaya çıktı. Ancak burada kullanıcının ispat açısından büyük zorlukla karşılaşacaktır. Tazminat davası açıp sonuç alabilmek için kişisel verilerin hangi amaçla elde tutulduğu, gizliliğin ihlal edildiği, rıza dışında veri depolandığının ispat edilmesi gerekir. Kişisel verilerin gizliliği yönünden gelişen teknolojiye, yapay zeka uygulamalarına ve pazarlama stratejilerine yönelik olarak mevzuat yeniden gözden geçirilerek, kullanıcıların arama motorları yada internet üzerinden girdiği sitelerde verilerinin depolanmasının, çalınmasının önüne geçilmeli. Bunu yapan kişiler hakkında cezai ve hukuki sorumluluklar arttırılmalı, caydırıcı hale getirilmeli ve daha sıkı denetim mekanizması ve kullanıcının bu durumu tespit etme imkanları getirilmelidir." dedi.