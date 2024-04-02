Google ’Gizli Sekme’ aramalarımızı da kaydetmiş! Herkes tazminat davası açabilir! Uzman isimden devlet yetkililerine çağrı

PROF.DR ALİ MURAT KIRIK: SİLECEĞİNDEN EMİN OLAMAYIZ

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Murat Kırık, Google'ın küresel ölçekte bir tarayıcı olduğuna dikkat çekerek, verilerin hangi amaçla elde tutulduğunun iyi irdelenmesi gerektiğini söyledi.

Kırık, "Verileri silme kararından bahsediliyor. Google'ın verileri sileceğinden nasıl emin olabiliriz? Sildin mi, yedekledin mi ya da herhangi bir yere depoladın mı? Bu sorulara yanıt aramak lazım." dedi.

"SİYASİ MANİPÜLASYONLAR İÇİN BİLE KULLANILABİLİR"

Kırık, 'Gizli Sekme' üzerinden yapılan aramaların kaydedilme amacını farklı bir pencere açarak değerlendirdi, "İnsanlar, 'gizli' kelimesine güvenerek kendisi ile ilgili en mahrem bilgileri paylaştı ve aradı. Sen bunları kaydettin. Bunları neden kaydettiğine dair aklıma şu sorular geliyor. Yapay zekayı geliştirmek için kaydedilmiş olabilir. İnsanlar 'gizli' kelimesine güvenerek aramalarını genelde gizli sekmesinden yapıyordu. Oraya bir yoğunlaşma vardı. Yapay zeka tam istenilen seviyede değil. Hala doğru yanıtları tam veremiyor. Yine insanların neleri beğendiği, neleri sevdiği, nelere inandığına dair verileri elinde tutarak siyasi manipülasyonlara girişilebilir. Bu veriler, insanları yönlendirmek için oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.