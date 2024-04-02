Zeydan’ın başkanlığı şüpheli! Mazbata alamama ihtimali var

Van'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Abdullah Zeydan kazandı. DEM Parti yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı'nın, 29 Mart'ta idari bir yazıyla, 2022'de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı. Buna göre yetkili savcılık, bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.

HDP'li vekilden skandal sözler