Datça Belediye Başkanlığı görevinde belediyeye aldığın kişilerin CHP'li olduğunu belirten Uçar, "Kendi partilimize yapmak imkanlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun; belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben, belediyeye almış olduğumuz belediye çalışanlarının bir MHP'liye faşist insan kim olursa olsun ona başkanım demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra Datça'da siyaset yapalım. Kendi partilimizin hiçbir zaman boynunu yere eğdirmeyelim. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi. CHP'li Uçar'ın ayrıştıran ve ötekileştiren sözleri odadaki partililer tarafından alkışlandı.

CHP'li Başkandan itiraf gibi sözler: Belediyeye her aldığımız kişi CHP'li