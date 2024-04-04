CHP’li Başkandan itiraf gibi sözler: Belediyeye her aldığımız kişi CHP’li

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 45 oyla Datça Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Aytaç Kurt’un devir teslim töreninde bir skandala imza atıldı. Mevcut başkan CHP’li Gürsel Uçar, itiraf gibi açıklama yaptı. Uçar, “Arkadaşlar ne olursa olsun; belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Belediye çalışanlarının bir MHP’liye faşist insan kim olursa olsun ona başkanım demesini içime sindiremiyorum” dedi.