CHP’li Başkandan itiraf gibi sözler: Belediyeye her aldığımız kişi CHP’li
31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 45 oyla Datça Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Aytaç Kurt’un devir teslim töreninde bir skandala imza atıldı. Mevcut başkan CHP’li Gürsel Uçar, itiraf gibi açıklama yaptı. Uçar, “Arkadaşlar ne olursa olsun; belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Belediye çalışanlarının bir MHP’liye faşist insan kim olursa olsun ona başkanım demesini içime sindiremiyorum” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
CHP’li Başkandan itiraf gibi sözler: Belediyeye her aldığımız kişi CHP’li 03.04.2024 | 23:58
00:18
13:46
01:08
Beşiktaş'taki 29 kişinin can verdiği yangın böyle başlamış 03.04.2024 | 19:28
00:53
Beşiktaş'taki yangın faciasından yeni görüntüler! 03.04.2024 | 19:28
02:26
05:17
Gazeteci Şaban Arslan’ı vefatının 1. yılında özlemle anıyoruz | Video 03.04.2024 | 15:47
01:26
Bakan Yerlikaya: “Mahzen-24 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı” | Video 03.04.2024 | 08:37
00:27
Başkan Erdoğan’dan Düzce Belediye Başkanına tebrik | Video 03.04.2024 | 06:05
06:34
Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti 03.04.2024 | 00:26
05:26
Van ve Hakkari'de provokasyon! Vali Çelik'ten sağduyu çağrısı 03.04.2024 | 00:31
01:32
02:14
SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu 02.04.2024 | 20:34
01:45
22:12
00:10
00:10
01:58
NATO'da Bakanlar Toplantısı 3-4 Nisan'da | Video 02.04.2024 | 11:05
01:02
03:08
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 01.04.2024 | 16:27