Ardahan merkez ilçede seçimler yenilenebilir

Ardahan merkez ilçede kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. AK Parti, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Kurul, AK Parti'nin sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.CHP'nin itarazını değerlendirecek İl Seçim Kurulu son kararı verecek. Bu arada İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı bitti CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla belediye başkanı seçildi.