Başkan Erdoğan’dan Ayasofya’da dua: Bir olacağız beraber olacağız!

"BİR OLACAĞIZ, BERABER OLACAĞIZ"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 103. ayetini okuyarak, "Hepiniz toptan sımsıkı Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum." ifadelerini kullandı.

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TOPKAPI SARAYI'NDAKİ HIRKA-İ SAADET DAİRESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti. Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti. Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı. Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, 10 ciltlik İstanbul Mushafı'nı Mukaddes Emanetler Dairesine hediye etti, Hırka-i Saadet'i ziyaret etti, destimal törenine katıldı.