Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının son cuma gününde Ayasofya'da dua etti. Başkan Erdoğan "Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız" dedi.