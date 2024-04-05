Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının son cuma gününde Ayasofya'da dua etti. Başkan Erdoğan "Leyle- Kadrinizi tebrik ediyorum. Rabbim gönüllerinizi bir beraber kılsın. Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız" dedi.
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