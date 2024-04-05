SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama: Bu binaya ruhsatı verenler kim?

İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen Geleneksel Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programı'nda konuşan Erdoğan, vakfa ve yöneticilerine, ramazanda kendisini gençlerle buluşturduğu için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama

"TÜRGEV, BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA KENDİNDEN SÖZ ETTİRİYOR"

Katılımcıların ramazan-ı şerifini ve Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Erdoğan, "Artık 11 ayın sultanı olan mübarek ramazanı uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bir tarafta rahmet, şefkat ve bereket ayına veda etmenin hüznünü, diğer tarafta ise bayrama kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Rabbimden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir Gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, İSEGEV (İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) olarak 1996'da kurulan TÜRGEV'in 28 yıldır ülkeye, millete ve gençlere sahip çıktığını belirterek, "Her yıl binlerce evladımızın eğitimine katkı veren, onlara sıcak bir yuva imkanı sunan TÜRGEV, başarılı çalışmalarıyla kendinden söz ettiriyor. Toplam sayısı 40 bin 500'e ulaşan mezunlarımız, bugün hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet ediyor. Bu müstesna çatının kurucuları arasında bulunmaktan daima bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Ülkesine ve milletine sayısız eserler kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV, gönlümüzde her zaman farklı bir yere sahip oldu. İnşallah bundan sonra da sizlere destek vermekten geri durmayacağız. 'Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.' emrine ram olarak bir gönüle daha girmek, bir gencimize daha ulaşmak, bir evladımızın daha elinden tutmak için canla başla çalışan vakfımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Vakfın faaliyetlerinde emeği geçenlere, maddi manevi katkısı bulunanlara teşekkür eden, hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"TÜRGEV'in en önemli temsilcilerinden olduğu gönüllü kuruluşlarımız ülkeye ve millete hizmet mücadelemizin öncüleridir. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin vatana, millete, ailelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmelerinde sizlerin yeri doldurulamaz. Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz TEKNOFEST gençliği inşallah sizlerin arasından çıkacak, Türkiye Yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Ben burada yeni Türkiye'nin, büyük ve güçlü Türkiye'nin, engelleri aşarak hedeflerine yürüyen kararlı Türkiye'nin mimarlarını görüyorum. Burada sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, siyasetçilerini, eğitimcilerini, mühendislerini, iş insanlarını, doktorlarını, milletimize hayırlı kuşaklar yetiştiren örnek annelerini görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin."

Erdoğan, meyve veren ağacın taşlandığını, TÜRGEV gibi vakıfların da hem hizmetleriyle hem varlıklarıyla hem de yerli, milli duruşlarıyla Türkiye'deki belli çevreleri her zaman rahatsız ettiğini belirtti.

"Kim var?" diye seslenilince, sağına soluna bakmadan fert fert "Ben varım." diyen özgür zihinler yetiştiren TÜRGEV'in, bu kesimler tarafından özellikle hedef tahtasına konulduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "İftira ve yalan furyasının hedefi oldunuz. Haysiyet cellatları tarafından yıpratılmak istendiniz. Sizleri yıldırmayı amaçlayan daha nice saldırıya maruz kaldınız. Birileri ellerine geçirdikleri her fırsatı, iyi ve faydalı işleri desteklemek için değil, TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuktan, meşruiyetten, Hakk'a ve halka hizmet yolundan ayrılmadık. Yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Bugün de aynı vakarla hareket ediyoruz. 'Sen doğru olursan, sen dürüst olursan, sen samimi olursan eğri er ya da geç mutlaka belasını bulur.' diyoruz." ifadelerini kullandı.