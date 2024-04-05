Video Haber Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan'dan gece kulübündeki yangına ilişkin açıklama

05.04.2024 | 21:17

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. "Hak, hukuk, adalet" kavramları üzerinden gönüllü kuruluşları hedef alanların ikiyüzlülüklerini bildiklerini iade eden Başkan Erdoğan, "Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek kelime söylemediler." dedi. Yangın faciasının takipçisi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?" diye sordu.

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