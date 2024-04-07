CHP’li Başkan Gonca Köksal’dan skandal: İlk icraatı ’pes’ dedirtti!

Muğla'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Menteşe Belediye Başkanı seçilen CHP'li Gonca Köksal'a ait olduğu iddia edilen videolu bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Kayda göre Köksal'ın, Menteşe Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu üyesi olduğu dönemde usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti. Köksal'a Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gonca Köksal hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

ORTAĞINI BAŞKAN YARDIMCISI YAPTI

Menteşe Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde yapıldı. CHP'li Başkan Köksal'ın ilk icraatı pes dedirtti. Köksal, şirket ortağı olan avukat Merve Fidem Barut Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.