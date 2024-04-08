Dronlu Türk ekibi işbaşında

Depremle sarsılan Tayvan, kurtarma çalışmalarına doğrudan destek için sadece Türkiye'den yardım istedi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 7 kişiden oluşan Türk ekibi, yanlarında havadan termal görüntüleme yapabilen dron ekipmanlarıyla önceki gün adaya ulaştı. İçişleri Bakanı Lin Yu-chang, Türk ekibin uzmanlığından yararlanarak arama ve kurtarma çalışmalarının etkin şekilde sürdürülebilmesi için kritik önemdeki havadan çekilen görüntüleri elde etmeyi umduklarını belirtti.Ekip, dün depremin vurduğu Hualien'in kuzeyindeki Taroko Vadisi'ne hareket ederek kurtarma çalışmalarına katıldı. Tayvan'ın ulusal dron ekibi lideri Luo Cheng-fang, ekibin, 8 no'lu bölge karayolunun 167. ile 185. kilometreleri arasında dron çekimleri yaparak Tayvanlı ekiplere destek olduğunu kaydetti. Ulusal İtfaiye Ajansı Arama ve Kurtarma Direktörü Chen Yi-feng de ekibin, Taroko Ulusal Parkı'nın ziyaretçi merkezinde dronlarını uçurduğunu ve Shakadang Yürüyüş Yolu'ndaki arama kurtarma çalışmalarına odaklandığını aktardı. Tayvanlı ekipler, bu bölgede kayıp olduğu bildirilen Avustralya vatandaşı bir çifti arıyor. Türk ekip de ısı verilerini, dolayısıyla hayat belirtilerini tespitTayvan lideri Tsai Ing-wen, Facebook'ta paylaştığı mesajda, depremin ardından çok sayıda ülkenin ve uluslararası kuruluşun taziye ve destek mesajlarını ilettiğini ifade ederek, kurtarma çalışmalarına destek veren Türk ekibe özel olarak teşekkür etti. Türkiye'nin 1999'da Tayvan'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından adaya yardım için ulaşan ilk ülke olduğunu, Tayvan'ın da geçen yıl Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yolladığını hatırlatan Tsai, şunları kaydetti: "Uluslararası destek için ekibe içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu 'iyilik halkasının' yayılacağına ve Tayvan'ın afet sonrası çabalarına güç katacağına inanıyorum."Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Deniz Görev Grubuna Taarruz eğitimleri icra edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamada, "TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak tarafından Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.