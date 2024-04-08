Gazze’ye yardımda birinci ülke Türkiye!

Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) verilerinde Gazze'ye insani yardım gönderen birinci ülke Türkiye oldu.
TÜRKİYE TÜM GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRÜYOR
Gazze bölgesinde 7 Ekim'den bu yana devam eden savaş nedeniyle Gazze halkının insani ihtiyaçlarınının karşılanması ve barışın sağlanması için Turkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ediyor. Bu kapsamda bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler de artarak sürüyor.
BİRİNCİ SIRADA TÜRKİYE VAR
Birçok ülke Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 verileri açılandı. Açıklanan verilerde Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye birinci sırada yer aldı.