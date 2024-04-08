Gazze’ye yardımda birinci ülke Türkiye!

TÜRKİYE TÜM GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRÜYOR

Gazze bölgesinde 7 Ekim'den bu yana devam eden savaş nedeniyle Gazze halkının insani ihtiyaçlarınının karşılanması ve barışın sağlanması için Turkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ediyor. Bu kapsamda bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler de artarak sürüyor.